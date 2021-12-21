РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. Лучшие команды и игроков спортшколы по футболу «Витязь», отличившихся на первенстве Московской области, наградили в Подольске, сообщает пресс-служба администрации округа.

На днях в МУ «Дворец молодежи» прошла церемония награждения команд МУ СШ по футболу «Витязь». Отметили команду с участниками 2011 года рождения, занявшую 1 место в первенстве Московской области и в финальном этапе первенства занявшую 3 место. Второй состав команды занял в своем чемпионате 2 место. Тренирует ребят Андрей Бор.

Команда 2010 года рождения тренера Вячеслава Соколова заняла 2-е место в первенстве Московской области среди детских команд.

Ребята второго отделения «Витязь» 2010 года рождения заняли 1-е и 3-е места в лиге первенства Москвы среди команд спортивных школ, второй состав - 1-е место в своем чемпионате. Тренирует их Михаил Кулешов.

Команда с участниками 2009 года рождения заняла 2-е место в первенстве Московской области среди юношеских команд, а в финальном этапе первенства области, или своеобразной лиге чемпионов, - 2-е место. Тренирует футболистов Илья Травин.

Похвал удостоилась команда 2006 года рождения, занявшая 3-е место в первенстве Московской области среди юношеских команд, и их тренеры Рустэм Алымов и Алексей Храпов.

Отметили также команду второго отделения «Витязь» с участниками 2006 года рождения, занявшую 3-е место в Третьей лиге первенства Москвы среди команд спортивных школ. Тренируют их Сергей Ватагин и Михаил Кулешов.

Отдельно наградили лучших игроков сезона в каждой команде. В том числе Михаила Боголюбова и Мурада Мехдиева 2011 г. р., Артема Филина и Илью Быкова 2010 г. р., Михаила Чудакова 2009 г. р., Данилу Голубева 2008 г. р., Максима Кандалова 2007 г. р., Дениса Борисова 2006 г. р.

Представили лучших игроков из команд, выступающих в первенстве Москвы. В том числе Артема Мельника и Романа Яушева 2011 г. р., Федора Зайцева и Максима Шкоду 2010 г. р., Константина Кандалова 2009 г. р., Евгения Савельева 2008 г. р., Артема Дурынина 2007 г .р., Никиту Гончарова 2006 г. р.

Администрация спортшколы поздравила команды и тренерский состав с итогами сезона и пожелала дальнейших успехов и новых побед.