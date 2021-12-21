РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. В Климовском историко-краеведческом музее Подольска открылась выставка «Как велено Петром I Новый год праздновать», она продлится до 22 января, сообщает администрация музея.

В день зимнего солнцестояния 21 декабря состоялось открытие выставки «Как велено Петром I Новый год праздновать».

В 2022 году исполняется 350 лет со дня рождения Петра I. Эпоха его царствования отмечена многими великими переменами, реформами, расширением границ государства Российского. При нем начали праздновать Новый год именно 1 января.

Елка в музее украшена по правилам начала XVIII века. Нет игрушек из стекла, зато есть солдатики в мундирах русской армии, муляжи яблок и груш, свечей. Особый интерес представляют светильники прошлых веков и коллекция солдатиков из дерева. Они были популярным украшением первых праздничных елок в домах состоятельных людей.

Первыми гостями выставки стали дети микрорайона Климовск. Ребятишкам показали презентацию о традициях новогоднего праздника в разные годы и угостили сладостями от Деда Мороза.