РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 дек. Строители начинают разрабатывать грунт котлована под строительство блока начальных классов на 300 мест в коммунальной зоне «Красногорск-Митино». Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Строители провели работы по ограждению стройплощадки и приступили к устройству временных дорог. Одновременно ведутся работы по разработке котлована под фундамент здания», - сказал глава областного Минстроя Владимир Локтев.

В ведомстве уточнили, что работы ведут с соблюдением противоэпидемических мер.

Согласно проекту, в трехэтажном школьном корпусе разместятся учебные классы, помещения для групп продленного дня, актовый и спортивный залы, столовая, медицинский кабинет, административные и вспомогательные помещения. Его общая площадь составит 6,9 тыс. квадратных метров.

На прилегающей территории предусмотрено размещение спортивного ядра с площадками для сдачи ГТО и гимнастики, детских игровых комплексов. Кроме того, будет выполнено комплексное озеленение.

Подрядчиком на объекте выступает ООО «СПК-Строй».

Строительство ведется в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета. Ввести объект планируется в 2023 году.