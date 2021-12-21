РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 21 дек. В 2022 году дом №29 в 1-м Панковском проезде подключат в Люберцах подключат к программе «Безопасный город», сообщил заместитель главы администрации городского округа Михаил Криворучко на онлайн-встрече с жителями во вторник.

«У нас регулярно, особенно в вечернее время, в подъездах отдыхают гости, не жильцы дома. Соответственно, мусорят, ломают магнитную систему, которая установлена у нас на всех четырех подъездах, отрывают ручки. Мы с этим уже замучались», - сказала жительница дома во время телефонного звонка.

В темное время суток жители дома боятся выходить на улицу.

«В первом квартале данный вопрос мы решим. Мы внесли дом, поэтому работы выполним», - сказал заместитель главы.