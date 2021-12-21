РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 дек. Спортсмены из Люберец получили второе общекомандное место на VII Чемпионате мира WRPF/WEPF. Команда завоевала 38 медалей, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Чемпионат мира по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, жиму лежа, народному жиму, становой тяге, строгому подъему на бицепс, армлифтингу и стритлифтингу проходил в Москве. Всего участвовали команды из 31 страны и 78 регионов России.

«Команда «Любера» на VII Чемпионате мира WRPF/WEPF выступала рекордным количеством участников и оказалась самой многочисленной из 17-ти. 25 спортсменов команды в течение 3-х дней боролись за звание сильнейшей! Итог этой борьбы - второе командное место и 38 медалей разного достоинства (28 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых). Члены нашей команды установили 5 мировых рекордов и выиграли 2 абсолютных первенства», - отметил Ружицкий.

По 3 золотых медали команде принесли Валентина Харина, Наталья Кардакова, Елена Лымарева. По 2 – Владимир Полетаев, Светлана Полетаева, Игорь Куротченко, Елена Прокопова. По одной – Кирилл Сухарев, Константин Жигулин, Андрей Салов, Александр Матвеев, Станислав Щеславский, Алексей Соловьев-Новиков, Борис Каминер, Андрей Родин, Евгений Велес, Елена Макарова, Анастасия Сперанская.

Две серебряных медали – у Дениса Пузырева. По одной – у Андрея Сухарева, Игоря Куротченко, Игоря Киселева, Елены Прокоповой.

По одной бронзовой – у Сергея Колчева, Евгения Велеса, Александра Матвеева, Максима Никонорова.