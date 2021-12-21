РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 дек. В Домодедове 27 декабря состоится торжественное открытие центра помощи при ДТП, он расположится на Каширском шоссе, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Суть проекта — безвозмездная практическая поддержка граждан, попавших в дорожно-транспортное происшествие и обратившихся за помощью на горячую линию через телефон экстренной службы «112».

В октябре 2018 в Красногорске по инициативе Госавтоинспекции Московской области и при поддержке правительства Подмосковья был открыт пилотный «Центр помощи при ДТП» и запущена работа круглосуточной горячей линии службы помощи при ДТП.

На сегодняшний момент помощь оказывается в 13 округах Московской области: Красногорск, Истра, Одинцовский округ, Химки, Мытищи, Люберцы, Подольск, Сергиево-Посадский округ, Королев, Солнечногорск, Балашиха, Ленинский, Раменский округа. Готовятся к открытию офисы в Щелкове, Коломне, округе Пушкинский, Богородском округе.

Непосредственное участие в открытии центров принимает региональная общественная организация содействия предупреждению дорожно-транспортных происшествий «Союз безопасности дорожного движения» Московской области (РОО СБДД), действующая в Подмосковье с 2011 года.

За весь период работы РОО СБДД услуга оказана более чем 200 тысячам человек, количество выездов экипажей ГИБДД на место сократилось с 85% до 39%, время нахождения участников ДТП на проезжей части сократилось с 180 минут до 40.

Помимо практической помощи гражданам в оформлении ДТП, РОО СБДД организует и проводит мероприятия в сфере безопасности дорожного движения: просвещение в школах, на детских площадках, в автогородках. Организация также сотрудничает с проектом «Активное долголетие», управлениями образования и социальной защиты, автошколами и автотранспортными предприятиями.

Новый центр будет находиться по адресу: Домодедово, Каширское шоссе, д. №23.