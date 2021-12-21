РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. Депутаты Подольска рассмотрели внесение изменений и дополнений в бюджет завершающегося года на заседании спецкомиссии. Народные избранники планируют принять бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 23 декабря, сообщает пресс-служба горсовета.

Во вторник в Совете депутатов округа состоялось заседание постоянной депутатской комиссии по бюджету, инвестиционной деятельности и поддержке производства и предпринимательства. Депутаты рассмотрели внесение изменений и дополнений в бюджет завершающегося года.

Поправки связаны с изменением объема безвозмездных поступлений из бюджета Московской области и необходимостью перемещения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета округа. Также в связи с предоставлением бюджетного кредита из бюджета Московской области для погашения действующего коммерческого кредита.

Депутаты обсудили проект решения «О бюджете городского округа Подольск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Бюджет округа социально ориентированный. Ранее провели публичные слушания по бюджету и заключение комиссии внесли в совет депутатов. Теперь его рассмотрела комиссия по бюджету и вынесла на заседание совета. Планируется, что заседание совета проведут 23 декабря, скорее всего в этот день примут бюджет.

Народные избранники рассмотрели и другие вопросы согласно повестке дня.