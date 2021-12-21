РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 дек. В деревне Огуднево сгорел дом, члены семьи успели выбежать, в чем спали, остальное сгорело, сейчас их приютили соседи. Жителей призвали помочь семье, сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

Пострадавшая семья готова принять любую помощь - одежду, продукты, деньги. Размеры одежды: мужчина (48/50), мужчина (50/52), девушка (42/44), девушка (52). Двое детей: девочка 1 год 2 мес. и мальчик 8 лет (140 см).



Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8(967)112-50-45 (Маргарита), 8(967)148-78-08 (Виталий). Оказать помощь могут все желающие.