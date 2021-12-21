РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 дек. В Балашихе завершилась вакцинация против гриппа, за 3,5 месяца привились почти 300 тыс. жителей округа, более 80 тыс. - дети, сообщается в Instagram-аккаунте Балашихинской областной больницы.

Применение прививки против гриппа снижает уровень заболеваемости в 1,4-1,7 раза, способствует уменьшению тяжести заболевания, предупреждает развитие тяжелых осложнений и смертельных исходов. Прививка эффективна во всех возрастных группах примерно в диапазоне 70-90% случаев.

Иммунитет после введения вакцины формируется через 14 дней и сохраняется в течение всего сезона.