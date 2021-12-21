РИАМО - 21 дек. Административные комиссии в этом году вынесли 17 283 предписания на устранение нарушений чистоты, порядка и благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Госадмтехнадзора.

«Все нарушения устранены, при этом из них 4 064 нарушения устранено по предупреждениям, то есть без наложения административного штрафа», - рассказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Наиболее активно с начала года сработали административные комиссии городских округов Солнечногорск (1327), Рузский округ (1076), Истра (749), Красногорск (763), Клин (730), Серпухов (623), Раменский округ (570), Химки (498), Дмитровский округ (496), Сергиево-Посадский округ (470), Одинцовский округ (420), Волоколамский округ (415), Можайский округ (423), Орехово-Зуевский округ (410), Шаховская (408), Шатура (371), Талдомский округ (364), Королев (356).

Административные комиссии созданы в муниципальных образованиях Подмосковья с начала 2018 года с целью выявления и пресечения нарушений чистоты, порядка и благоустройства, совершаемых физическими лицами, а также гаражно-строительными кооперативами и садоводческими товариществами.