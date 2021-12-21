РИАМО - 21 дек. 274 «опасные тропы» через ж/д пути ликвидировали в этом году на территории Московской области. Итоги года подвели на расширенном заседании комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям, сообщает пресс-служба регионального парламента.

На заседании сообщили, что в 2021 году на ж/д произошло 292 смертельных случая, из них: 154 – в местах, где постоянно выламывают заборы, 82 – на оборудованных пешеходных переходах, 56 - на платформах.

При этом в регионе проводят мероприятия на снижение таких случаев. Так, в 2021 году ликвидировано 274 «опасные тропы», построено 65 тротуаров к переходам через ж/д, построено 5 км новых ограждений, установлено 239 информационных щитов, размещено 1,6 тыс. агитационных материалов, выпущено 8,9 тыс. публикаций в популярных пабликах и соцсетях.

Как показывает практика, установка капитальных заборов полностью исключает хождение по ж/д путям. Анализ показал, что в 37 городских округах необходимо построить 200 км ограждений.

Правительство региона предложило ОАО «РЖД» разработать соответствующую совместную программу на 2022-2023 годы.

Также в текущем году губернатор Подмосковья принял решение о строительстве 7 разноуровневых пешеходных переходов через ж/д в местах, где чаще всего происходят несчастные случаи.