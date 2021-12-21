РИАМО - 21 дек. Московское областное управление ФАС России включит сведения в отношении ООО «Инфинити» в реестр недобросовестных поставщиков за нарушение исполнения условий контракта с муниципальным учреждением, сообщает пресс-служба УФАС Подмосковья.

Ранее в управление обратилось Муниципальное казенное учреждение «Егорьевская служба единого заказчика». Согласно сведениям, предоставленным учреждением, оно заключило с ООО «Инфинити» контракт на замену оконных блоков в рамках мероприятия: «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений общего образования».

Общество нарушило условия исполнения контракта, что вынудило учреждение расторгнуть договор в одностороннем порядке.

На заседании комиссии УФАС общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Инфинити» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.