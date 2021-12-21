РИАМО - 21 дек. Президент РФ Владимир Путин посчитал двойными стандартами политику западных государств в отношении международного права, сообщает Nation News.

Он отметил, что западные государства нередко действуют за пределами своих границ, когда пытаются обеспечить собственную безопасность.

«И, когда им мешает международное право и устав ООН, объявляют это все устаревшим, ненужным. А когда соответствует что-то их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права... Эти манипуляции надоели», – подчеркнул Путин.

Глава российского государства отметил, что РФ имеет право на защиту собственных интересов и обеспечение безопасности. В то же время каких-то особенных условий перед Западом Кремль не ставит.