РИАМО - 21 дек. Начальнику отдела по социальной работе с молодежью электростальского Молодежного центра Владиславу Пустынникову вручили диплом и статуэтку за победу в конкурсе «Лучший по профессии - 2021», сообщает пресс-служба администрации Электростали.

Награждение провели в рамках мероприятия в концертном зале Vegas City Hall, на котором подвели итоги реализации государственной молодежной политики в Московской области.

Почетной гостьей мероприятия стала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе и многие другие.

За особые успехи в сфере молодежной политики торжественно наградили самых достойных.