РИАМО - 21 дек. Компания «Веза» получила в аренду участок в городском округе Фрязино без участия в торгах. Организация реализует масштабный инвестиционный проект строительства завода по производству холодильной техники и теплообменного оборудования, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Новое предприятие заработает ориентировочно в начале 2025 года. У этой компании в области уже есть два завода. Один расположен также во Фрязине, второй – в Богородском округе.

«Предоставление земельного участка по упрощенной схеме позволит компании построить новое производственное здание и увеличить объемы выпускаемого высококачественного оборудования. Общий объем инвестиций в проект составит 618,5 млн рублей, на предприятии будет создано 215 рабочих мест», — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

ООО «ВЕЗА» является крупнейшим российским производителем вентиляционной техники. На сегодняшний день компания является единственным в России предприятием полного технологического цикла производства кондиционеров, вентиляторов и другой климатической техники. В состав «ВЕЗА» входит 7 собственных заводов в России, Украине и Белоруссии.