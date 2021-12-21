РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 дек. Мини-сад на 120 мест открыли на улице Народного Ополчения в подмосковном Красногорске, сообщается в Telegram-канале администрации горокруга.

В преддверии Нового года на открытии сада детей встречали Дед Мороз и Снегурочка.

Долгожданный детский сад расположился по адресу: улица Народного Ополчения, дом №2Б, корпус 1. Группы оснащены всем необходимым. Игрушки, творческие активности и подвижные игры – все, что нужно дошкольникам.

Проект по созданию мини-садов «Палисадик» успешно реализуется в округе по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В 2021 году в Красногорске открыли подобные группы в поселке Новом. На базе школ «Мозаика» и «Вершина» в Путилково тоже действуют два мини-сада.