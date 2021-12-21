РИАМО - 21 дек. В рамках программы лояльности МособлЕИРЦ «Кешбэк «МИР» 182 тыс. жителей Подмосковья вернули 35 млн рублей с оплаты коммунальных услуг. Опция по возврату процента от платежа доступна владельцам карты «Мир», сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

«В Подмосковье действует интересное предложение для тех, кто оплачивает коммунальные счета через личный кабинет МособлЕИРЦ. Безусловно, акция востребована жителями Московской области, ведь если суммировать платежи с июля по декабрь включительно, то по одному лицевому счету можно получить порядка тысячи рублей в качестве возврата», - отметил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Чтобы получить кешбэк, нужно зарегистрировать свою карту «Мир» в программе лояльности и своевременно оплатить коммуналку в личном кабинете МособлЕИРЦ. На странице оплаты необходимо выбрать кнопку «Получить кешбэк МИР» и указать свой номер телефона, номер карты, дать согласие на обработку персональных данных и принять условия акции.

Зарегистрировать карту пользователи iOS и Android могут в последнем обновлении приложения «МосОблЕИРЦ Онлайн» или на странице акции.