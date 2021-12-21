РИАМО - 21 дек. Государственный обвинитель московской прокуратуры попросил назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии исправительного режима 19-летнему блогеру Матвею Юферову, выложившему в интернет фото, на котором он мочится на портрет ветерана Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Помимо лишения свободы, гособвинение попросило на 5 лет лишить Юферова права заниматься деятельностью, связанной с ведением блогов и администрированием интернет-сайтов.

В ночь на 25 ноября Юферов выложил в интернет фотографию, на которой он мочится на стенд с портретом ветерана в московском районе Измайлово. Поступок блогера получил широкий общественный резонанс и спровоцировал волну возмущения среди пользователей.

На ситуацию обратил внимание Следственный комитет РФ. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма».

Молодой человек пытался уйти от ответственности и направился в Санкт-Петербург, меняя электрички. Вечером 25 ноября его задержали в Петербурге и вернули в Москву.

На допросе блогер заявил, что уважает ветеранов, однако не признает себя виновным.