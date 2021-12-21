РИАМО - 21 дек. Бесконтактный билет через NFC стал доступен пользователям приложения Центральной пригородной пассажирской компании. Попасть на станцию теперь можно приложив смартфон с купленным через сервис билетом, сообщает пресс-служба компании.

Сейчас опция доступна пользователям телефонов на системе Android с модулями NFC.

«Мы активно работаем над сокращением времени как самого процесса покупки билета, так и прохода на станции. Теперь пассажирам Казанского направления достаточно всего один раз поднести телефон с купленным в приложении билетом к турникету – и он откроется», - объяснил начальник управления ИТ ЦППК Игорь Евдокимов.

В дальнейшем функцию планируется распространить на всех направлениях, следующим станет Ярославское направление МЖД.

Воспользоваться новой возможностью просто, нужно открыть купленный в приложении билет и нажать «Активировать по NFC». Кнопка появится автоматически, если на станции работает такая система. Сейчас таких станций 27. Далее смартфон нужно приложить к желтому кругу на турникете, активацию подтвердит штрихкод. Его могут проверить на выходе или в пути.