РИАМО - 21 дек. В Москве и Республике Дагестан задержаны 2 подозреваемых в убийстве, совершенном в микрорайоне Клязьма-Старбеево округа Химки. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Перестрелка, один из участников которой был убит, произошла в районе 22 часов 4 ноября между двумя группами мужчин. Один из участников получил сквозное ранение и умер на месте, еще одного госпитализировали.

Правоохранители установили и задержали 31-летнего мужчину, который долгое время конфликтовал с убитым. Он был инициатором встречи, на которой произошла перестрелка.

Стрелявшего задержали в Республике Дагестан, его доставят к следователю в ближайшее время.

На месте происшествия были найдены и изъяты 24 гильзы, 2 шарика от травматического оружия, 2 пули. Следователи допросили свидетелей и назначили ряд экспертиз, расследование продолжается.