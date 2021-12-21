РИАМО - 21 дек. УФАС России по Подмосковью установило факт нарушения порядка проведения электронного аукциона на поставку молочной продукции в детские сады Егорьевска. Жалоба поступила от ООО «Масленица», сообщает пресс-служба УФАС.

Компании было неправомерно отказано в допуске к участию в электронном аукционе на поставку молока и молочной продукции для нужд дошкольных образовательных учреждений на 1 полугодие 2022 года.

Управление рассмотрело материалы и выслушало доводы сторон, после чего пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок муниципального казенного учреждения «Егорьевский центр закупок».

Учреждению выдано обязательное к исполнению предписание об устранении допущенных нарушений.