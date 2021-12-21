РИАМО - 21 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сборную московских школьников с победой на естественно-научной олимпиаде юниоров. На счету у учеников столичных школ за этот год уже 24 медали, из них 19 золотых.

Золото Москве принесли Вячеслав Бобков, Григорий Зутлер и Иван Мякутин.

«По количеству золотых медалей на международных олимпиадах нашим нет равных. Москва впервые обошла таких мировых лидеров в области школьного образования, как Сингапур и Шанхай», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Мэр поздравил ребят и их наставников с успешным выступлением.