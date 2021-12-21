РИАМО - 21 дек. Известная своими комедийными ролями актриса Марина Федункив стала ведущей телешоу «Моя жена рулит». Звезда рассказала, что никогда не стремилась к славе. У нее была другая цель, сообщает «Вечерняя Москва».

«Я хотела играть, выступать, стать актрисой, раскрыть в себе этот потенциал. Если вместе с этим пришла популярность — это прекрасный, замечательный бонус. Но стремления или мечты попасть в телевизор у меня никогда не было», - объяснила Федункив.

Популярность актриса получила после роли мамы главного героя в сериале «Реальные пацаны» и ярких выступлений в проекте Comedy Woman.

Федункив рассказала, что большую часть своего первого телевизионного гонорара отправила маме.