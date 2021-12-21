РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. В сквере Поколений в центре Подольска в новогоднюю ночь устроят фейерверк и праздничные гуляния, которые также пройдут в парке имени Виктора Талалихина и микрорайонах города, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель комитета по культуре и туризму администрации округа Борис Денисов.

В Новый год в сквере Поколений в час ночи, когда после новогоднего застолья у башни с часами по традиции соберутся жители, запустят фейерверк. Он будет длится около шести минут. До 2:00 будут звучать поздравления и проходить праздничные гуляния.

Также Новый год с 12:00 до 2:00 можно будет встретить под праздничную программу в парке Талалихина, в микрорайоне Кузнечики на Бульваре 65-летия Победы, в микрорайоне Климовск на Октябрьской площади и возле ДК «Машиностроитель».

Новый год также будут отмечать на новом бульваре Юности. В микрорайоне Дубровицы праздник встретят на Дворцовой площади усадьбы.

В микрорайоне Львовский праздник проведут возле ДК «Металлург», в поселке МИС у СДК «Надежда», в поселке Молодежный у одноименного ДК, также и в поселке Быково.

На следующий день, 1 января, в 15:00 пройдет традиционный фестиваль новогодних персонажей у ДК «Октябрь».