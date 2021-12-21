РИАМО - 21 дек. Перед новогодними праздниками многие пытаются быстро похудеть и садятся на жесткие диеты. Врач-диетолог Марият Мухина предупредила, что такое пищевое поведение может нанести ущерб здоровью, сообщает Nation News.

«Из-за резких ограничений в еде в организме увеличивается дефицит железа, при котором категорически противопоказана какая-либо диета. Если падает депо железа, то нарушается работа гормонов», - рассказала Мухина.

Она добавила, что практически у всех есть дефицит витамина D, что особенно чувствуется с сокращением светового дня.

«Из-за того, что зимой организм не получает в достаточном количестве данный витамин от солнца, диеты именно в этот период становятся одними из самых опасных», - объяснила Сухина.

Диетолог посоветовала в случае необходимости обратиться к врачу, только он может назначить диету. Самому вводить ограничения в еде опасно.