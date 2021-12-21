РИАМО - 21 дек. В Подмосковье за прошедшие сутки было выявлено 1811 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Красногорске было выявлено 108 новых случаев заражения коронавирусом, в Дмитровском городском округе – 105, в Балашихе – 103, в Одинцовском городском округе – 101, сообщает региональный штаб по ситуации с инфекцией.

В Королеве выявили 93 случая коронавируса, в Истре и Раменском городском округе – по 81, в Домодедове – 77, в Мытищах – 73, в Серпухове – 65, в Подольске – 59, в Сергиево-Посадском городском округе и Люберцах – по 50.

47 заражений выявили в Солнечногорске, 46 – в Богородском городском округе, 43 – в Орехово-Зуевском городском округе, 42 – в Жуковском, 34 – в Лобне, по 33 – в Долгопрудном, Талдомском городском округе и Чехове, 26 – в Наро-Фоминском городском округе, 25 – в Воскресенске, 24 – в Клину и Павловском Посаде, по 23 – во Фрязине и Электростали, 22 – в Шатуре, 21 – в Ивантеевке, по 20 – в Дубне и Кашире.

В Можайском городском округе и Егорьевске было выявлено по 19 случаев Covid-19, в Озерах – 18, в Электрогорске – 17, в Зарайске – 15, в Бронницах – 14, в Дзержинском и Лотошине – по 13, в Котельниках – 11, Черноголовке и Щелкове – по 10, в Краснознаменске, Луховицах, Пущине и Пушкине – по 8, в Волоколамском городском округе и Лыткарине – по 7, в Рузском городском округе – 6.

По 4 случая заражения коронавирусом выявили в городских округах Ступино и Шаховская, 3 – в городском округе Химки, 2 – в Ленинском городском округе и по 1 – в Звездном городке и Коломне. Не было выявлено новых случаев во Власихе, Красноармейске, Лосино-Петровском, Молодежном, Протвине, Реутове, Рошале и Серебряных Прудах.

С начала пандемии в Московской области было выявлено 628 162 случая заражения коронавирусом. Скончались 11 594 человека. Выздоровели и выписались 568 482 человека.