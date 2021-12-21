РИАМО - 21 дек. В столице установили льготную и минимальную ставки аренды объектов нежилого фонда города для малого бизнеса. Ставки будут действовать в течение 2022 года, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

Льготная ставка аренды составит 3,8 тыс. руб. за кв. м в год, минимальная – 5 тыс. руб. за кв. м в год.

Льготные и минимальные ставки арендной платы могут быть установлены для малого бизнеса, арендующего небольшие помещения до 300 кв. м либо занимающегося социально значимыми видами деятельности. К ним относятся социальные магазины, питание, физическая культура и спорт, бытовое обслуживание, культура и так далее.

В этом году данной мерой имущественной поддержки пользуются 411 бизнесменов, которые арендуют помещения общей площадью 74,25 тыс. кв. м. Для 331 компании установлена льготная ставка аренды, 80 компаний платят по минимальной ставке.