РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. Жителей подмосковного Подольска предупредили об уголовной ответственности за незаконную рубку деревьев, сообщили на сайте администрации округа.

В городах перед Новым годом открывается огромное количество елочных базаров, на которых можно приобрести елку. Случается так, что не все эти деревья «добыты» законным путем, то есть, выращены в питомниках. Также некоторые граждане для экономии самостоятельно идут в лес, чтобы срубить ель, а это является нарушением лесного законодательства.

Подольский филиал ГКУ МО «Мособллес» предупреждает, что за незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена уголовная ответственность по статье 260 УК РФ. Также придется возместить ущерб, причиненный лесному фонду в результате незаконной рубки лесных насаждений.

С 15 декабря в подмосковных лесах началось мероприятие по охране хвойных молодняков от незаконных рубок — «Елочка». Главной целью операции является предупреждение, выявление и пресечение нарушений лесного законодательства на землях лесного фонда Московской области.

Во избежание нарушения законодательства нужно соблюдать простые правила — приобретать ель исключительно на специально организованных рынках и базарах. При покупке ели обязательно следует попросить, чтобы выдали квитанцию или чек на приобретенное дерево.