РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 дек. Пристройку к школе №15 в подмосковном Красногорске планируют построить в 2022 году, рабочие приступили к подготовительной стадии строительства. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

Строительство школьного корпуса ведется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств областного и муниципального бюджетов.

«В настоящее время на площадке начались работы подготовительного этапа. Специалисты проводят планировку территории, ведется установка ограждений, устройство подъездных путей, мест для складирования материалов», - сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Блок начальной школы будет разделен на две основные группы помещений – учебные и общешкольные. В группу учебных помещений войдут классы, игровые, кабинет музыки, помещения для групп продленного дня. К общешкольной группе отнесены актовый и спортивный залы, библиотека с медиатекой, медпункт, столовая.

Прилегающую территорию благоустроят: здесь появится спортивное ядро, детские игровые площадки, будет выполнено озеленение.

Подрядчиком строительства выступает ООО «2Б Проект». Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2022 года.