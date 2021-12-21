РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 дек. В дни новогодних праздников в городском округе Люберцы организуют порядка 150 развлекательных мероприятий, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий на онлайн-встрече с жителями во вторник.

«У нас будет организована развлекательная программа порядка 150 мероприятий. Это и 76 спектаклей, интерактивные программы, 25 художественных и книжных выставок, 13 кинопоказов, 2 массовых парковых забега, а также, целый ряд спортивных программ», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в горокруге будут работать 3 резиденции Деда Мороза.

В новогоднюю ночь будет открыта площадка для запуска фейерверков.