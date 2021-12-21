РИАМО - 21 дек. Сотрудникам МГУ пришлось вызвать наряд полиции, когда 9-летняя студентка Алиса Теплякова сдавала экзамен на факультете психологии. Причиной стало поведения отца девочки, сообщает Федеральное агентство новостей.

Известно, что пока девочка сдавала экзамен, отец ждал ее на посту охраны. Когда ребенок вышел из аудитории огорченным, оказалось, что она неправильно ответила.

Тогда мужчина рассвирепел и начал прорываться внутрь, но работники университета смогли его остановить. Была вызвана полиция.

Это уже не первый скандал в вузе с отцом малолетней студентки. Ранее он напал на завкафедрой.