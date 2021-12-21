РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 дек. Проблемные вопросы микрорайона Павшинская пойма подмосковного Красногорска – нехватку парковочных мест, неудовлетворительную уборку территории, график вывоза мусора и другие – обсудили в школе №19 во вторник, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Начальник территориального отдела «Павшинская пойма» Владимир Леонов отчитался перед жителями микрорайона о проделанной с начала года работе и обозначил планы. Во встрече приняли участие временно исполняющий полномочия главы горокруга Дмитрий Волков, профильные заместители главы администрации.

Ряд вопросов касался нехватки парковочных мест. В частности, горожане подняли вопрос недостроенного многоярусного паркинга. Застройщик микрорайона находится в стадии банкротства, и объект попал в конкурсную массу. Его дальнейшая судьба зависит от решения конкурсного управляющего.

В качестве временного решения Волков предложил организовать парковку на месте, где в дальнейшем планируют построить образовательный объект.

«Нам нужно будет прорабатывать вопрос многоярусных парковок, где-то смотреть точечно, где-то вводить одностороннее движение», - добавил Волков.

Также жители отметили неудовлетворительную уборку внутриквартальных проездов.

Руководитель муниципалитета подчеркнул, что зимнюю уборку необходимо проводить в полном объеме. В тех местах, где невозможно запустить технику, нужно делать упор на ручной труд.