РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 дек. Строительство торгового центра на пересечении улиц Попова и Льва Толстого городского округа Люберцы завершат в первом квартале 2022 года, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Эдуард Малышев во вторник на онлайн-встрече с жителями.

Строительство объекта ведется компанией «Вариант».

«На сегодняшний день они подали на итоговую проверку Главгосстройнадзора. Планируемая дата завершения строительства – первый квартал 2022 года», - сказал Малышев.