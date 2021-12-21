РИАМО - 21 дек. Благотворительная акция «Подвешенный мандарин» сейчас проходит на столичных ярмарках. В рамках этого мероприятия горожане могут оставить купленные цитрусовые в специальных корзинах, предназначенных для отправки в фонды, сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

«В этом году мы решили провести акцию «Подвешенный мандарин». Каждый желающий на наших ярмарках может приобрести мандарины, положить их в корзину, а мы отвезем их в новогодние праздники в благотворительные организации, которые раздадут их тем людям, которые не могут позволить себе мандарины. С начала акции посетителями московских ярмарок собрано уже более тонны мандаринов», - рассказал Немерюк.

Акция стартовала 1 декабря. Купленные цитрусовые особенно важны для людей с паллиативными заболеваниями.

Людям с различными заболеваниями с помощью подаренных фруктов создадут новогоднюю атмосферу.