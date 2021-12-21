РИАМО - 21 дек. На базе детского оздоровительного лагеря «Мир» для бойцов Московской области впервые проходил форум «Снежный десант», сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Мероприятие прошло с 17 по 19 декабря. На форуме проходило обучение и развитие трудового движения студентов. Мероприятие состоялось в неформальном формате.

Так, спикеры в рамках открытого диалога делились с участниками своим опытом, наработанными техниками и старались передать максимум своих знаний. Также в образовательную программу форума вошли лекции для командного состава, бойцов и пресс-службы.

Ребятам удалось проявить свои лучшие стороны. Так в конкурсе визиток отряда многие ребята представили танцевальные номера, театральные сценки, юмористические миниатюры, песни под гитару и многое другое.