РИАМО - 21 дек. Записи с видеокамер системы «Безопасный регион» помогли выявить 13 736 нарушений чистоты и порядка в Подмосковье с начала 2021 года. 12 972 нарушения уже устранено, сообщает пресс-служба регионального Госадмтехнадзора.

«С начала 2021 года в системе Госадмтехнадзором Московской области приняты меры по 13 736 нарушениям, выявленным с помощью системы «Безопасный регион». На данный момент 12 972 из них уже устранено. В том числе на прошедшую неделю выявлено 219 нарушений, уже устранено – 194», - рассказал глава подмосковного Госадмтехнадзора Олег Баженов.

Сегодня в Подмосковье установлена 82 971 камера системы «Безопасный регион».

Видеонаблюдение установлено на социальных и коммерческих объектах, объектах транспортной инфраструктуры, а также в местах массового скопления людей, парках и крупных дорожных развязках.

При помощи видеокамер за 11 месяцев 2021 года в регионе раскрыли в том числе свыше 2,1 тыс. различных преступлений.