РИАМО - 21 дек. Пассажиры в Подмосковье и столице в морозы могут угоститься бесплатным чаем на железнодорожных станциях, напиток разливают на специальных стендах, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

Раздача чая идет на станциях Выхино, Одинцово, Мытищи, Железнодорожная утром и вечером.

Горячий напиток наливают в бумажные стаканчики, а также пассажир может воспользоваться и собственной термокружкой.

Найти стенды с чаем просто — за ними находится сотрудник в форме компании. Чаем будут угощать до 23 декабря.

21 декабря температура в Москве опустилась до минус 17,4 градуса, что стало самым низким показателем с начала зимы. 22 декабря днем температура составит минус 19-17 градусов в Москве и минус 21-16 в Подмосковье. Это на 12-13 градусов ниже, чем среднесуточная норма.