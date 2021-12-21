РИАМО - 21 дек. Рабочие продолжают возводить здание нового корпуса поликлиники №1, которое расположено на улице Гагарина в Реутове. Об этом сообщает пресс-служба областного Минстроя.

«На объекте более 30 рабочих и 6 единиц техники. Работы ведутся в две смены», - сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Новое медучреждение в день сможет обслуживать 250 пациентов. Таким образом, мощность этого объекта здравоохранения будет увеличена в 2 раза.

Высота строящегося объекта – 4 этажа, общая площадь – 2,9 тыс. «квадратов». Новый корпус будет соединен переходом с существующим зданием поликлиники.

Прилегающая территория будет благоустроена и озеленена.