РИАМО - 21 дек. По горячим следам задержаны 2 подозреваемых в избиении 32-летнего мужчины в Москве. Они доставлены в отделение полиции, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

Избитый был доставлен в больницу. У него диагностировали ушибы и травмы. Как сказал сам пострадавший, его избили неизвестные.

Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Правонарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

Ранее сообщалось, что в Москве был избит олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев. Он также известен по участию в шоу «Ледниковый период».

Известно, что его избили за то, что он заступился за девушку.