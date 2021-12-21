РИАМО - 21 дек. Свыше 80 га земли были переданы в текущем году из собственности Московской области в собственность 4 городских округов Подмосковья для обеспечения земельными участками многодетных семей. Об этом сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Земля передана в городские округа Люберцы, Пушкинский, Дзержинский и Подольск. С помощью этих земель можно будет обеспечить участками 570 многодетных семей округов.

«Совместно с администрациями городских округов для многодетных семей Люберец, Пушкинского, Дзержинского и Подольска подобраны земельные участки на территории городских округов Ступино, Сергиево-Посадский, Раменский и Воскресенск», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Земельный массив площадью почти 12 га на территории городского округа Ступино около деревни Хочема передан для обеспечения 80 многодетных семей Подольска, 14 га возле села Никоновское Раменского округа – для 90 многодетных семей городского округа Дзержинский, 22,3 га в деревне Тешилово Сергиево-Посадского округа - для 160 многодетных семей Пушкинского округа.

А 33 га в деревне Муромцево на территории городского округа Воскресенск переданы для обеспечения участками более 240 многодетных семей Люберец.