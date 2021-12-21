РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 дек. Полицейские городского округа Домодедово изъяли из незаконного оборота более 4 тыс. литров незамерзающей жидкости. Продукцию отправили на экспертизу, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

На Каширском шоссе был выявлен ангар, где продавалась стеклоомывающая жидкость для автомобилей, но никакой документации не было.



Торговые точки по продаже незамерзайки, массово появляющиеся при первых заморозках, часто реализуют товар низкого качества, который при использовании может нанести значительный вред здоровью водителей и пассажиров.

Главная опасность - содержание метилового спирта (метанола), использование которого запрещено законом. Эта жидкость может быть смертельно опасной.

Водителей призывают не останавливаться на обочине для покупки незамерзайки с рук по низкой цене. В магазинах и на сетевых заправках есть сертификаты качества, которые можно запросить при необходимости.