РИАМО - 21 дек. Забеги parkrun могут начать проводить еще в 7 парках Московской области. У жителей региона отмечается большой интерес к этому направлению, сообщил руководитель движения parkrun Россия Максим Егоров.

«В Подмосковье у нас сейчас потенциально 7 команд на разных этапах. В Красногорске даже 2 команды есть, на набережной хотят проводить parkrun», - рассказал Егоров на первом форуме директоров парков Подмосковья.

На сегодняшний день забеги проводят по субботам в 15 парках региона, в том числе в Балашихе, Долгопрудном, Королеве и других округах.

«У нас 10 тыс. человек зарегистрированы в нашей базе в Подмосковье только», - добавил Егоров.