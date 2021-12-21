РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 дек. В городском округе Мытищи на улице Силикатной образовалась пробка длиной около 3 км, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение затруднено на Силикатной улице в сторону Олимпийского проспекта. Пробка начинается в районе дома 36к1 и продолжается до пересечения с Олимпийским проспектом.

Также заторы наблюдаются на улицах Абрамова, Академика Каргина, Колпакова, Щербакова, Мира, Воровского, Белобородова, Шараповском проезде и Новомытищинском проспекте.