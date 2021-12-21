РИАМО - 21 дек. В Москве хулиганы зверски избили фигуриста Дмитрия Соловьева. Олимпийский чемпион выходил из караоке со своей девушкой Анной, сообщает kp.ru.

На улице Соловьев заметил, как к девушкам пристают хулиганы. В ответ на замечание 3 мужчин напали на спортсмена и зверски избили.

«Они били Диму ногами по голове», - рассказала в полиции девушка Соловьева.

Пострадавшего госпитализировали в отделение нейрохирургии Боткинской больницы, он уже пришел в сознание. Прогнозов пока нет.

Зрителям фигурист знаком по выступлению в шоу «Ледниковый период», где он был партнером телеведущей Ксении Бородиной.