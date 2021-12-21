РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 дек. В городском округе Мытищи на Пироговском шоссе и Олимпийском проспекте образовалась пробка длиной более 6 км, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение затруднено в сторону Ярославского шоссе. Пробка начинается на Мытищинской улице микрорайона Пироговский, продолжается по Пироговскому шоссе в районе деревень Высоково, Свиноедово и поселка Пироговского лесопарка. Тянется по Олимпийскому проспекту до пересечения с улицей Абрамова.

Заторы наблюдаются на Олимпийском проспекте также при въезде с Ярославского шоссе в сторону города.