РИАМО - 21 дек. Застройщик ООО «АРХБУМ-УПАК» получил разрешение на реконструкцию объектов на улице Советской в Коломне. Там будет создан завод по производству бумажных пакетов, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Сейчас на участке стоят 2 здания, их планируют объединить в один объект, где и запустят производственные линии.

Завод обеспечит округ 60 рабочими местами. Проект сопровождается персональным менеджером центра содействия строительству при правительстве Московской области.

Работы по реконструкции будут проводить на площади более 7,8 тыс. кв. м. Завершение намечено на осень 2022 года. В проект планируется инвестировать около 380 млн рублей.