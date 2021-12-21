РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 дек. В городском округе Люберцы количество вакцинированных от коронавируса жителей составило 229 639 человек, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий на онлайн-встрече с люберчанами во вторник.

«У нас сегодня можно пройти вакцинацию в любом поликлиническом отделении. Кроме этого, мы открыли пять стационарных пунктов - в «Орбите», «Светофоре», МФЦ на Звуковой», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что два пункта вакцинации расположены в отделении больницы.