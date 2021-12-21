РИАМО - 21 дек. Владимир Путин заявил, что доверять долговременным гарантиям США нельзя, так как американцы могут нарушить свои обязательства, пишет газета «Известия».

Президент России выступил с таким заявлением на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. Глава государства отметил, что при взаимодействии с США договоренности должны быть закреплены юридически.

«Хоть юридически обязывающие договоренности должны быть, а не устные заверения. Цену таким устным заверениям, словам и обещаниям мы хорошо знаем», – сказал Путин.

Он добавил, что американский президент выступил с предложением назначить ответственных представителей по переговорам о стабильности.

«Вот, в ответ на это предложение мы и направили наши проекты, которые исключили бы дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с нами странах ударных наступательных систем вооружения», — добавил Путин.

Ранее Евросоюз оценил предложения РФ по гарантиям безопасности в регионе. Как отметил представитель Еврокомиссии Петер Стано, ЕС должен присутствовать во время переговоров о европейской безопасности.