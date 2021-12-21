РИАМО - 21 дек. В районе метеостанции ВДНХ столбики термометров во вторник опустились до минус 17,4 градуса. Это самый низкий показатель за эту зиму. До сих пор самым холодным днем считалось 11 декабря, когда температура в составила минус 17 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

В ближайшие часы воздух продолжит остужаться. К ночи показатели достигнут минус 21-23 градуса в Москве и минус 25-20 градусов – в Подмосковье. Местами похолодает до минус 28.

Последний раз такие суровые морозы в регионе фиксировались в этот день в 1978 году.

22 декабря днем температура составит минус 19-17 градусов в Москве и минус 21-16 в Подмосковье. Это на 12-13 градусов ниже, чем среднесуточная норма.