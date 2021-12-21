РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 дек. В городском округе Мытищи 25 и 26 декабря пройдет новогодняя ярмарка, сообщается на сайте администрации горокруга.

В преддверии новогодних и рождественских праздников жители Мытищ смогут отдохнуть и повеселиться с детьми, приобрести подарки на новогодней ярмарке. А также поучаствовать в мастер-классах, конкурсах, чаепитии из самовара, угоститься горячими блинами.

Для посетителей в широком ассортименте будут представлены гастрономические изыски товаров различных регионов России. К праздничному столу – мясные и колбасные изделия подсобных хозяйств Московской области, рыбные деликатесы, кондитерские изделия, детские сладкие подарки. Натуральный мед из Алтайского края, орехи и сухофрукты, молочные продукты и сыры из Новосибирска.

Можно будет приобрести Тульский, Ивановский трикотаж, Белорусский лен, домашние теплые вещи, верхнюю одежду, пуховики, пальто из натуральных материалов, одежду российских брендов, валенки, вязаные варежки, шарфы, головные уборы, пуховые платки.

Для создания праздничной атмосферы будут предложены модные дизайнерские товары для дома, елочные и сувенирные украшения, керамика, деревянные изделия и многое другое. Для посетителей будет работать зона мастер-классов, где можно сделать подарок своими руками и развлечься.